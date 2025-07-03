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НОВОСТИ

Тема поставок США оружия Украине в состоявшемся разговоре Путина и Трампа не затрагивалась - Ушаков

19:37 03.07.2025 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе разговора в четверг не затрагивали тему прекращения поставок американского оружия на Украину, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Эта тема достаточно широко обсуждается в СМИ в последние дни, часы, но в ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась", - сказал Ушаков журналистам по итогам разговора Путина и Трампа, отвечая на вопрос, проинформировал ли американский президент своего российского коллегу о принятом США решении приостановить поставки оружия Украине.

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