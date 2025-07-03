Тема поставок США оружия Украине в состоявшемся разговоре Путина и Трампа не затрагивалась - Ушаков
19:37 03.07.2025 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе разговора в четверг не затрагивали тему прекращения поставок американского оружия на Украину, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Эта тема достаточно широко обсуждается в СМИ в последние дни, часы, но в ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась", - сказал Ушаков журналистам по итогам разговора Путина и Трампа, отвечая на вопрос, проинформировал ли американский президент своего российского коллегу о принятом США решении приостановить поставки оружия Украине.
НОВОСТИ
- 19:27 03.07.2025
- Речь о личной встрече в очередном телефонном разговоре Путина и Трампа не шла - Ушаков
- 19:17 03.07.2025
- В ММНКЦ имени Боткина открыт уникальный научно-академический корпус — Собянин
- 18:27 03.07.2025
- Президенты России и США проводят телефонные переговоры. По окончании намечен брифинг - Песков
- 17:56 03.07.2025
- Сбер: Чем больше регулирования на финрынке, тем меньше инноваций
- 17:40 03.07.2025
- Сириец напал с топором на пассажиров поезда в ФРГ
- 17:12 03.07.2025
- Уровень бедности на Украине в июне по сравнению с маем вырос до 25,2% — исследование
- 17:00 03.07.2025
- РФ сегодня делает рывок в сфере беспилотников, отметил Путин
- 16:32 03.07.2025
- Прекращение США поставок оружия Украине — это сигнал для увеличения поставок ЕС — ЕК
- 16:14 03.07.2025
- Сбер: Регулирование банковских экосистем должно учитывать достижения цифровой трансформации
- 16:12 03.07.2025
- ЦБ видит снижение спроса на реструктуризацию кредитов в последние месяцы — Набиуллина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать