Президенты России и США проводят телефонные переговоры. По окончании намечен брифинг - Песков
18:27 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в эти минуты проводят телефонный разговор, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока разговор идет», — сказал он.
Кремль планирует провести брифинг по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Брифинг будет», — ответил он на соответствующий вопрос.
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