Президенты России и США проводят телефонные переговоры. По окончании намечен брифинг - Песков

18:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в эти минуты проводят телефонный разговор, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока разговор идет», — сказал он.

Кремль планирует провести брифинг по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Брифинг будет», — ответил он на соответствующий вопрос.