Речь о личной встрече в очередном телефонном разговоре Путина и Трампа не шла - Ушаков
19:27 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Только что закончился почти часовой очередной разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом», — поделился дипломат.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в сегодняшнем телефонном разговоре не обсуждали возможность личной встречи, но «эта идея висит в воздухе». Это пояснил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам беседы президентов.
«О возможности встречи речь не шла. Но вы прекрасно знаете, что эта идея висит в воздухе и в случае необходимости об этом будет достигнута конкретная договоренность. На этот раз эта тема не затрагивалась», — сказал он.
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