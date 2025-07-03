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Речь о личной встрече в очередном телефонном разговоре Путина и Трампа не шла - Ушаков

19:27 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлился почти час. Об этом сообщил журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Только что закончился почти часовой очередной разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом», — поделился дипломат.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в сегодняшнем телефонном разговоре не обсуждали возможность личной встречи, но «эта идея висит в воздухе». Это пояснил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам беседы президентов.

«О возможности встречи речь не шла. Но вы прекрасно знаете, что эта идея висит в воздухе и в случае необходимости об этом будет достигнута конкретная договоренность. На этот раз эта тема не затрагивалась», — сказал он.

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