48 украинских БПЛА сбито над регионами России за ночь — МО РФ
09:00 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи 4 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 — над территорией Ростовской области, 12 — над территорией Курской области, шесть — над территорией Белгородской области, три — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении.
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