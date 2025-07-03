В ММНКЦ имени Боткина открыт уникальный научно-академический корпус — Собянин

19:17

В Москве после реконструкции открыт научно-академический корпус № 10 Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени С.П. Боткина. По словам мэра Сергея Собянина, Боткинская больница получила достойную материальную базу и тысячи единиц нового современного оборудования.

«И, конечно, медицинская помощь, оказываемая и москвичам, и пациентам из других регионов, вышла на другой качественный уровень. Сегодня мы завершаем эту реконструкцию, комплексное благоустройство. Реконструкцию завершаем вот этим замечательным научно-образовательным корпусом, в котором будут сосредоточены десятки медицинских кафедр ведущих медицинских вузов нашей страны, что позволит медикам и продолжать образование, и заниматься наукой, и взаимодействовать с ведущими профессорами, врачами нашей страны и, конечно, Боткинской больницы», — заявил градоначальник.

В ММНКЦ имени С.П. Боткина была создана роботическая школа, к которой врачи будут обучаться работе на современных хирургических роботах «Да Винчи» последнего поколения. Они позволяют выполнять 20 операций ежедневно. По словам директора ММНКЦ имени С.П. Боткина, академика Российской академии наук Алексея Шабунина, Роботический центр Боткинской по объему, спектру вошел в десятку европейских центров: «Мы делаем в год более трех тысяч вмешательств на роботе в урологии, в онкологии, в гинекологии. И это, конечно, перспективнейшее направление». По словам ведущего научного сотрудника ММНКЦ имени С.П. Боткина Игоря Андрейцева, в роботической школе смогут учиться не только молодые специалисты, но и опытные хирурги из Москвы и других регионов России.