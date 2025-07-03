Признание Россией Исламского Эмирата Афганистан показывает стремление РФ к налаживанию партнерства с Афганистаном – посол Жирнов
21:50 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение России признать Исламский Эмират Афганистан было принято президентом РФ Владимиром Путиным по предложению главы МИД Сергея Лаврова. Оно показывает стремление к налаживанию отношений, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Это решение принципиально принятое президентом Российской Федерации по предложению министра иностранных дел России. Оно демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-1».
Как отметил посол, «более 100 лет назад наша страна также первой в мире признала независимость Афганистана». «Все это свидетельство нашего традиционно дружественного отношения к афганскому народу», — подчеркнул он.
Ранее в МИД РФ сообщили ТАСС, что Россия официально признает Исламский Эмират Афганистан.
НОВОСТИ
- 20:54 03.07.2025
- Макрон - о приостановке поставок Украине оружия из США: Я так понял, что были приняты технические решения
- 19:37 03.07.2025
- Тема поставок США оружия Украине в состоявшемся разговоре Путина и Трампа не затрагивалась - Ушаков
- 19:27 03.07.2025
- Речь о личной встрече в очередном телефонном разговоре Путина и Трампа не шла - Ушаков
- 19:17 03.07.2025
- В ММНКЦ имени Боткина открыт уникальный научно-академический корпус — Собянин
- 18:27 03.07.2025
- Президенты России и США проводят телефонные переговоры. По окончании намечен брифинг - Песков
- 17:56 03.07.2025
- Сбер: Чем больше регулирования на финрынке, тем меньше инноваций
- 17:40 03.07.2025
- Сириец напал с топором на пассажиров поезда в ФРГ
- 17:12 03.07.2025
- Уровень бедности на Украине в июне по сравнению с маем вырос до 25,2% — исследование
- 17:00 03.07.2025
- РФ сегодня делает рывок в сфере беспилотников, отметил Путин
- 16:32 03.07.2025
- Прекращение США поставок оружия Украине — это сигнал для увеличения поставок ЕС — ЕК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать