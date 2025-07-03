Признание Россией Исламского Эмирата Афганистан показывает стремление РФ к налаживанию партнерства с Афганистаном – посол Жирнов

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение России признать Исламский Эмират Афганистан было принято президентом РФ Владимиром Путиным по предложению главы МИД Сергея Лаврова. Оно показывает стремление к налаживанию отношений, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Это решение принципиально принятое президентом Российской Федерации по предложению министра иностранных дел России. Оно демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-1».

Как отметил посол, «более 100 лет назад наша страна также первой в мире признала независимость Афганистана». «Все это свидетельство нашего традиционно дружественного отношения к афганскому народу», — подчеркнул он.

Ранее в МИД РФ сообщили ТАСС, что Россия официально признает Исламский Эмират Афганистан.