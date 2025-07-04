В ростовском Азове эвакуируют жильцов поврежденного из-за атаки БПЛА дома
09:20 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты эвакуируют жильцов многоэтажного дома в Ростовской области, где в результате атаки БПЛА на Азов и Азовский район разрушена кровля. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В Азове и Азовском районе единая дежурная диспетчерская служба фиксирует многочисленные сообщения о повреждениях окон и дверей в домах, а также припаркованных рядом автомобилей из-за падения БПЛА и их обломков. Наибольшие повреждения получила многоэтажка по пер. Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли. В 40-квартирном доме проживает 120 человек. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей. По предварительным данным, люди не пострадали, информация уточняется», — написал он в своем телеграм-канале.
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