Трамп заявил по итогам беседы с Путиным, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп по итогам беседы с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины и считает, что прогресса нет.

«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен [ситуацией]», — заявил Трамп в четверг во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. По оценке американского лидера, «прогресса [в урегулировании кризиса] нет».