Макрон - о приостановке поставок Украине оружия из США: Я так понял, что были приняты технические решения

20:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает информацию о приостановке поставок некоторых вооружений США Украине «техническим решением» и считает, что Вашингтон все еще привержен поддержке Киева в конфликте против РФ.

«Я так понял, что были приняты технические решения, но я бы не стал заниматься их ненужной интерпретацией. Я вижу лишь, что США подтверждают, что они продолжат поддерживать Украину. С самого начала они играли важную роль», — сказал Макрон журналистам во время поездки в коммуну Рокфор-сюр-Сульзон на юге Франции.