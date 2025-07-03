Макрон - о приостановке поставок Украине оружия из США: Я так понял, что были приняты технические решения
20:54 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает информацию о приостановке поставок некоторых вооружений США Украине «техническим решением» и считает, что Вашингтон все еще привержен поддержке Киева в конфликте против РФ.
«Я так понял, что были приняты технические решения, но я бы не стал заниматься их ненужной интерпретацией. Я вижу лишь, что США подтверждают, что они продолжат поддерживать Украину. С самого начала они играли важную роль», — сказал Макрон журналистам во время поездки в коммуну Рокфор-сюр-Сульзон на юге Франции.
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