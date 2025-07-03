Иран открывает для работы большинство аэропортов и воздушное пространство
22:46 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана возобновили работу большинства аэропортов и открыли воздушное пространство над страной. Об этом говорится в заявлении Организации гражданской авиации исламской республики.
«Аэропорты Мехрабад и аэропорт имени имама Хомейни, а также аэропорты севера, востока, запада и юга страны вновь возобновили работу и готовы предоставлять весь цикл услуг», — приводит фрагмент заявления агентство Mehr.
Отмечается, что внутренние и международные рейсы будут выполняться во всех аэропортах страны, кроме аэропортов Исфахана и Тебриза, с 05:00 (04:30 мск — прим. ТАСС) до 18:00 (17:30 мск — прим. ТАСС).
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