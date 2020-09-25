Самолет МиГ-21 ВВС Сербии потерпел крушение
12:00 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет МиГ-21 военно- воздушных сил Сербии потерпел крушение во время планового полета. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, самолет упал в районе села Брасина вблизи города Мали-Зворник на западе Сербии.
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