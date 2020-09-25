Самолет МиГ-21 ВВС Сербии потерпел крушение

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет МиГ-21 военно- воздушных сил Сербии потерпел крушение во время планового полета. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны страны.

По данным ведомства, самолет упал в районе села Брасина вблизи города Мали-Зворник на западе Сербии.