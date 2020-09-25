Решение по экстрадиции Ассанжа будет принято в 2021 году

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не будет принято до 2021 года, сообщил аккаунт WikiLeaks в твиттере со ссылкой на постановление судьи.

"Судья только что объявил, что постановление будет вынесено не ранее 2021 года, после предстоящих (в США) выборов", - говорится в сообщение WikiLeaks в твиттере.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа возобновились в начале сентября в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, они проводятся судьей Вестминстерского магистерского суда Ванессой Барайтсер.

Слушания должны были возобновиться в мае, однако их перенесли из-за пандемии коронавируса COVID-19.

К рассмотрению дела Ассанжа в лондонском суде приступили в феврале. Тогда суд начал рассматривать аргументы юристов, представляющих власти США, которые добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям. В случае экстрадиции в США Ассанжу ему грозит до 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в тюрьме Белмарш (Лондон) за нарушение условий освобождения под залог.