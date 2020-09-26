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Шеф ФАУ США лично совершит испытательный полет на Boeing 737 MAX

23:31 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон планирует 30 сентября лично совершить испытательный полет на самолете серии Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс"), усовершенствованном после двух авиакатастроф. Об этом сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источник.

По его данным, испытательный полет призван повысить доверие потенциальных пассажиров к надежности лайнера. Сам Диксон работал ранее в американской авиакомпании Delta Air Lines ("Дельта эйр лайнз") и умеет управлять самолетами нескольких видов, включая 737. Прежде, чем провести тест, главе ФАУ предстоит пройти курс повышения квалификации, чтобы освоиться с изменениями, внесенными в том числе в систему улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS).

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