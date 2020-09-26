Иран не может закупать вакцину от COVID-19 из-за санкций США
10:20 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономические санкции, введенные США, не позволяют Ирану покупать вакцины и лекарственные препараты у других стран. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу RT, отрывки из которого были показаны в субботу.
"Безусловно, санкции и экономические ограничения, которые США наложили на Иран, оказали значительное влияние, - сказал он. - У нас довольно много денег за границей, и США не позволяют этим странам продать нам лекарства за наши деньги. Все, что американцы говорят о том, что санкции не затрагивают гуманитарную сферу, - это ложь. Ограничения США не позволяют нам даже переводить деньги на покупку вакцин".
Глава МИД Ирана назвал эти действия американского правительства "медицинским терроризмом".
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