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Чтобы избежать увольнений на фоне кризиса Airbus может урезать рабочее время - агентство

20:20 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиастроительная компания Airbus ("Эрбас") рассматривает возможность сокращения продолжительности рабочего времени на своих предприятиях во Франции, чтобы избежать увольнений в связи с упадком производства из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в попавшем в распоряжение агентства Блумберг письме регионального главы отдела кадров Дональда Фрати.

Совет, на котором будет принято решение по соответствующему плану, пройдет 15 октября. В случае достижения соглашения с персоналом изменения вступят в силу 1 января 2021 года, отмечает агентство. Предполагается, что сокращение рабочих часов будет действовать на заводах компании на протяжении следующих двух лет. Таким образом, Airbus попытается сохранить квалифицированных сотрудников в сложившейся ситуации.

"Перспективы продолжения нашей деятельности крайне туманны", - подчеркнул Фрати. По его словам, свыше 3,5 тыс. работников во Франции уже выразили желание уволиться, причем большинство таких случаев связано со введенными властями мерами в отношении пожилых людей.

В начале июля консорциум Airbus по причине кризиса объявил о планах сократить 15 тыс. рабочих мест в мире, из них 5 тыс. во Франции. Во вторник генеральный директор компании Гийом Фори пообещал, что ее руководство делает все, чтобы избежать увольнений.

По последним данным, во Франции число заразившихся коронавирусом достигло 513 034, умер 31 661 человек.


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