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НОВОСТИ

До конца года в Подмосковье откроют три крупных промышленных объекта

14:04 27.09.2020

До конца года в Подмосковье откроются три крупных объекта - производственный комплекс в Подольске, завод электроники в Дубне, научно-исследовательская лаборатория в Серпухове.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, создание новых рабочих мест - одна из приоритетных задач региональной власти. Инвесторы, приходящие в Подмосковье, могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны правительства Московской области.

Предусмотрен широкий комплекс мер поддержки - начиная от выделения земельных участков, прохождения всех согласовательных процедур и заканчивая подведением инженерных коммуникаций.

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