До конца года в Подмосковье откроют три крупных промышленных объекта

14:04

До конца года в Подмосковье откроются три крупных объекта - производственный комплекс в Подольске, завод электроники в Дубне, научно-исследовательская лаборатория в Серпухове.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, создание новых рабочих мест - одна из приоритетных задач региональной власти. Инвесторы, приходящие в Подмосковье, могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны правительства Московской области.

Предусмотрен широкий комплекс мер поддержки - начиная от выделения земельных участков, прохождения всех согласовательных процедур и заканчивая подведением инженерных коммуникаций.