Андрей Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим от обрушения моста в Подмосковье

16:33

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны.

В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их.