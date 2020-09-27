Андрей Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим от обрушения моста в Подмосковье
16:33 27.09.2020
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны.В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их.
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