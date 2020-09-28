США закроют свое посольство в Багдаде в случае продолжения ракетных обстрелов - WSJ
10:05 28.09.2020 Источник: Газета.Ru
Власти США намерены полностью закрыть свое представительство в Багдаде в случае продолжения ракетных обстрелов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным газеты, госсекретарь США Майк Помпео отправил соответствующее уведомление иракской стороне, а именно президенту Бархаму Салеху и премьер-министру Мустафе аль-Каземи.
Кроме того, СМИ приводит данные о том, что американский посол в Ираке Мэтью Тьюллер заявил, что страны переходят на новую стадию отношений.
Уточняется, что при этом США намерены оставить консульство в Эрбиле.
Иракский чиновник рассказал газете, что Белый дом намерен закрывать посольство в течение двух — трех месяцев постепенно. По его словам, такое решение может быть связано с выводом войск США из страны. Газета.Ru
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