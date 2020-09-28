Половина протестированных жителей Калининграда имеют антитела к коронавирусу

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина прошедших тестирование жителей Калининграда имеют антитела к коронавирусу. Об этом в понедельник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня в Калининграде - это 50% популяции в исследовании имеют антитела", - сказала она в понедельник в интервью радиостанции "Комсомольская правда".