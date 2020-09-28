Более 200 общественных деятелей просят главу Верховного суда Карелии передать дело Юрия Дмитриева в другой регион

20:00 Источник: Эхо Москвы

Почти 250 правозащитников, писателей и журналистов просят главу Верховного суда Карелии Анатолия Накваса передать дело историка Юрия Дмитриева на рассмотрение в любой другой регион. Обращение к главе ВС Карелии Анатолию Наквасу опубликовано на сайте «Новой газеты».

Подписи поставили, в том числе журналисты Катерина Гордеева и Владимир Познер, политик Григорий Явлинский, кинокритики Антон Долин и Андрей Плахов, писатели Дмитрий Глуховский,Людмила Улицкая, режиссеры Александр Сокуров и Андрей Хржановский, а также актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Константин Хабенский, Инна Чурикова.

Писатель Денис Драгунский, подписавший письмо считает, что в Карелии суд предвзято относится к Дмитриеву. «Я подписал это письмо, потому что мне кажется — что-то в этом деле нечисто. Дмитриева оправдал один суд, потом почему-то пересуживать стали. Второй суд его оправдал, и опять его потащили на пересуживание, причем прокурор потребовал очень большой срок. Мне это кажется очень странным. Я бы хотел, чтобы его справедливо судил суд, никак не связанный ни с этим регионом, ни с прежним составом суда», — пояснил Драгунский.

Между тем в «Мемориале» сообщили, что официальные ходатайства подали сам Юрий Дмитриев и его адвокат Виктор Ануфриев. Верховный суд Карелии 22 сентября приступил к рассмотрению апелляции на приговор Дмитриеву. Следующее заседание состоится 29 сентября. Эхо Москвы