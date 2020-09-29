Внешнее давление на Белоруссию является беспрецедентным - Путин
12:05 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным внешнее давление, оказываемое на Белоруссию. Такое заявление глава российского государства сделал во вторник в видеообращении к участникам VII Форума регионов России и Белоруссии.
"Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре", - подчеркнул Путин.
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