Источник утечки воздуха на МКС обнаружен в модуле "Звезда"

18:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космонавты обнаружили место утечки воздуха на МКС, оно находится в российском модуле "Звезда". Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"После проведенного анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС было установлено, что данное место находится в служебном модуле "Звезда", в котором находится научная аппаратура", - сказали в госкорпорации.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящий момент негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля. "Осуществляется поиск конкретного места возможной утечки", - добавили в Роскосмосе.