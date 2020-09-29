Источник утечки воздуха на МКС обнаружен в модуле "Звезда"
18:21 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Космонавты обнаружили место утечки воздуха на МКС, оно находится в российском модуле "Звезда". Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
"После проведенного анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС было установлено, что данное место находится в служебном модуле "Звезда", в котором находится научная аппаратура", - сказали в госкорпорации.
В пресс-службе подчеркнули, что в настоящий момент негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля. "Осуществляется поиск конкретного места возможной утечки", - добавили в Роскосмосе.
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