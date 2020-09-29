У экс-президента Украины Петра Порошенко тест на COVID-19 оказался положительным

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший украинский лидер Петр Порошенко получил положительные результаты теста на коронавирус и лечится дома. Об этом сам экс-глава государства написал в своем телеграм-канале во вторник.

"Получил положительный тест на COVID", - сообщил Порошенко. Он добавил, что не госпитализирован. "С сегодняшнего дня лечусь дома", - написал он.