0
0
113
НОВОСТИ

У экс-президента Украины Петра Порошенко тест на COVID-19 оказался положительным

20:00 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший украинский лидер Петр Порошенко получил положительные результаты теста на коронавирус и лечится дома. Об этом сам экс-глава государства написал в своем телеграм-канале во вторник.

"Получил положительный тест на COVID", - сообщил Порошенко. Он добавил, что не госпитализирован. "С сегодняшнего дня лечусь дома", - написал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 29.09.2020
Соглашение о торгпредствах между РФ и Украиной прекратило действовать - МИД России
0
20
20:45 29.09.2020
Гинцбург.:Правильно привитый человек не будет никогда переносчиком инфекции
0
54
20:30 29.09.2020
Израиль готов к переговорам с Палестиной на основе плана Трампа
0
83
20:25 29.09.2020
В МИД РФ рассказали, как оценивают визит Меркель в больницу к Навальному
0
99
19:40 29.09.2020
Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт - Премьер Пашинян
0
161
19:20 29.09.2020
Турция не является стороной конфликта, в нем не участвует - Президент Алиев
0
175
19:00 29.09.2020
Власти Белоруссии приостановили выход издания tut.by на три месяца
0
154
18:42 29.09.2020
У ВВС Азербайджана нет истребителей F-16 - Минобороны страны
0
222
18:21 29.09.2020
Источник утечки воздуха на МКС обнаружен в модуле "Звезда"
0
286
17:40 29.09.2020
Турция опровергает информацию об уничтожении истребителя ВВС Армении
0
307

Возврат к списку