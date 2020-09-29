Для москвичей старше 65 лет домашний режим будет действовать до 28 октября - Указ мэра

22:00 Источник: Интерфакс

Рекомендации по соблюдению гражданами старше 65 лет и страдающими хроническими заболеваниями домашнего режима будут действовать до 28 октября, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. Документ опубликован на сайте столичной мэрии.

Согласно указу, необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, продлится до 28 октября включительно.

Ранее мэр рекомендовал москвичам старше 65 лет с 28 сентября не выходить из дома без особой необходимости, такие же рекомендации относятся к людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Работающим людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями было рекомендовано перейти на "удаленку" или взять отпуск. Собянин пояснил, что штрафовать и наказывать за выход из дома власти не намерены. Социальные карты пожилых москвичей для поездок на общественном транспорте блокированы не будут. Занятия физкультурой на свежем воздухе также не ограничиваются.