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По всей России 2 октября проверят сирены и громкоговорители

16:12 30.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сирены и громкоговорители проверят по всей России 2 октября. Инспекция состоится в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, сообщает пресс-служба МЧС.

Конкретное время запуска будет определено главами регионов. Граждан попросили сохранять спокойствие, так как подача звуковых сигналов является плановой.  Говорит Москва

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