По всей России 2 октября проверят сирены и громкоговорители

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сирены и громкоговорители проверят по всей России 2 октября. Инспекция состоится в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, сообщает пресс-служба МЧС.

Конкретное время запуска будет определено главами регионов. Граждан попросили сохранять спокойствие, так как подача звуковых сигналов является плановой. Говорит Москва