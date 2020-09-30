Власти Калининграда вернули часть ограничений из-за пандемии COVID-19
19:13 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекции в Калининградской области в связи с ростом числа заражений инфекцией принял решение о возвращении части ограничений на массовые мероприятия. В частности, с начала октября вводится запрет на проведение банкетов, свадеб и корпоративных мероприятий, сообщил журналистам в среду губернатор области Антон Алиханов.
"Вводится запрет на организацию мероприятий, объединяющих людей любой единой целью, повесткой, поводом, такие как банкеты, свадьбы, корпоративные мероприятия и тому подобное, на предприятиях общественного питания, которые проводятся, соответственно в гостиницах, гостиничных, развлекательных и туристических комплексах", - сказал Алиханов, добавив, что ограничение не затрагивает театры и концертные залы, где есть посадочные места с возможностью обеспечить социальную дистанцию между посетителями.
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