Серые попугаи в британском зоопарке за время карантина научились нецензурно ругаться
14:32 01.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Попугаи в зоопарке британского Линкольншира за время карантина научились нецензурно ругаться. Серых попугаев пришлось даже изолировать от посетителей. Но даже это не помогло избавить птиц от вредной привычки, передает ВВС. Стоит одному попугаю начать ругаться, как следом за ним вступает другой. Теперь их планируют расселить в разные участки зоопарка, чтобы они хотя бы не ругались хором. Служители зоопарка опасаются, как бы возмутители спокойствия не научили неприличным словам других попугаев. Эхо Москвы
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