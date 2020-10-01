Правящая партия Грузии собирается подать заявку на членство в ЕС в 2024 году

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" проведет реформы, необходимые для развития страны, создаст достойные условия жизни граждан, чтобы в 2024 году подать заявку на полноправное членство в Европейском Союзе. Об этом в четверг заявил исполнительный секретарь правящей партии, экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на презентации предвыборной программы.

"Евросоюз является безальтернативным пространством для сохранения нашей идентичности, для создания и развития достойных условий жизни для каждого нашего гражданина. Наша избирательная программа основана на амбициях политической команды "Грузинской мечты" - создать все условия для того, чтобы в 2024 году Грузия подала заявку на полноценное членство в Евросоюзе", - сказал Кобахидзе.