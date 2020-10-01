Правящая партия Грузии собирается подать заявку на членство в ЕС в 2024 году
21:00 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" проведет реформы, необходимые для развития страны, создаст достойные условия жизни граждан, чтобы в 2024 году подать заявку на полноправное членство в Европейском Союзе. Об этом в четверг заявил исполнительный секретарь правящей партии, экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на презентации предвыборной программы.
"Евросоюз является безальтернативным пространством для сохранения нашей идентичности, для создания и развития достойных условий жизни для каждого нашего гражданина. Наша избирательная программа основана на амбициях политической команды "Грузинской мечты" - создать все условия для того, чтобы в 2024 году Грузия подала заявку на полноценное членство в Евросоюзе", - сказал Кобахидзе.
НОВОСТИ
- 21:30 01.10.2020
- Собянин сказал, при каких условиях школьники вернутся с осенних каникул
- 20:50 01.10.2020
- В столице открылся 42_й Московский международный кинофестиваль
- 20:45 01.10.2020
- УЕФА разрешил заполнять трибуны на 30%, но без болельщиков гостевых команд
- 20:26 01.10.2020
- Госсовет не будет иметь никаких властных полномочий - Клишас
- 19:15 01.10.2020
- Экспертов ОЗХО приглашают в России для работы по инциденту с Навальным
- 19:09 01.10.2020
- Трамп будет снова участвовать в дебатах с Байденом, несмотря на изменения правил
- 18:30 01.10.2020
- Москва усиливает контроль выполнения требований по эпидемической безопасности
- 18:20 01.10.2020
- Власти Москвы могут ввести санкции против фирм, не отправивших 30% работников на "удаленку"
- 17:40 01.10.2020
- РФ и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
- 17:17 01.10.2020
- В Москве построят межрелигиозный социально-просветительский культурный центр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать