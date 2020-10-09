К 2030 году доля электромобилей в мировых продажах может достигнуть 30% – прогноз экспертов Алюминиевой ассоциации

17:42

Алюминиевая ассоциация провела на своей онлайн-площадке тематическую сессию «Электротранспорт – экологически чистый транспорт». Своим видением ситуации с развитием электрического и беспилотного транспорта, актуальными мировыми рыночными трендами, а также внедрением передовых технологий поделились представители предприятий-производителей, компаний и организаций – «ПК Транспортные системы», «Преттль-НК», Сколковский институт науки и технологий Skoltech, «Росла», «Красноярские машиностроительные компоненты», завод «Лиотех», МГТУ им. Баумана и другие.

Открывая заседание, председатель совета директоров Алюминиевой ассоциации Александр Зажигалкин отметил, что электротранспорт – один из наиболее знаковых высокотехнологичных продуктов, которые определяют тренды будущего. Количество электромобилей в мире уже превышает 7,2 млн единиц, при этом эксперты прогнозируют экспоненциальный рост. При этом одна из заметных тенденций – применение алюминия для производства кузовов для электротранспорта.

Выступавшие вслед за ним участники веб-мероприятия согласились, что переход на электротранспорт является одним из основных мировых трендов, его поддерживает не только бизнес, но и правительства большинства стран. Многие государства говорят о намерении в ближайшем будущем отказаться от двигателей внутреннего сгорания и полностью перейти на электротранспорт.

В то же время эксперты указали на то, что пандемия коронавируса привела к сокращению мирового производства легковых автомобилей на 20%. Можно говорить о том, что до 2023 года отрасль не вернется к уровню, который был до пандемии. Что касается электротранспорта, то объем продаж электромобилей в этом году снизился лишь на 15% (по сравнению с ДВС – 20%).

К концу следующего десятилетия доля электромобилей в продажах по всему миру может достигнуть 30%. Согласно исследованиям, в 2030 году будет продано 26 млн электромобилей, а в 2040 году – 54 млн. Общее число электромобилей превысит 130 млн к 2030 году. Этому способствуют субсидирование, развитие инфраструктуры, введение строгих экологических норм, а также меры господдержки, направленные на увеличение доли электротранспорта.

На заседании было отмечено, что коммерческий транспорт – новое направление электрификации, а легкие коммерческие автомобили имеют наибольший потенциал роста – к 2030 году он станет на 30% электрическим.

В России парк электромобилей сегодня составляет около 6 тыс. единиц. Активно развивается общественный транспорт – более 600 электробусов будут эксплуатироваться в Москве в ближайшее время. К 2021 году планируется выпуск электромобилей ГАЗель, запущены тесты электрогрузовика на базе КАМАЗа.

Эксперты также обратили внимание на то, что переход на электротранспорт обеспечивает суммарное снижение объемов выбросов СО2 только при использовании зеленой или возобновляемой энергии.

Между тем реализация планов по увеличению числа электромобилей на дорогах во многом зависит не только от общего положения экономики, но и еще от одного фактора – технологии аккумуляторов. Участникам веб-заседания была представлена информация о производстве в Новосибирске литий-ионных батарей мощностью 40 млн Ач в год. Улучшенные массово-габаритные и удельные характеристики батарей, в частности в алюминиевом корпусе, позволяют массово использовать их на транспорте.

Алюминий уже используется в аккумуляторах и силовых установках автомобилей премиум-класса. Алюминиевый кабель для автомобильной проводки обеспечивает такую же проводимость, как и кабель с медным сердечником, но весит на 48% меньше. Автомобильные жгуты проводов повышают топливную экономичность автомобиля и снижают уровень выбросов. Внедрение передовых жгутов проводов из алюминиевых сплавов приведет к производству экономичных и экологически чистых транспортных средств – заявил в ходе сессии представитель компании «Преттль-НК» Михаил Поляк.

Президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур в свою очередь рассказал об инновационном трамвае «Витязь-Ленинград», кузов которого впервые в России сделан из алюминия. Алюминиевый трамвайный кузов на три тонны легче стального аналога – это позволяет сократить воздействие на рельсы. Кроме того, интерьеры всех производимых компанией трамваев выполнены с использованием алюминиевых сплавов, что снижает пожарную нагрузку салона и, следовательно, делает машину намного безопаснее. Также впервые в России в трамваи установили ионисторы, применение которых дает возможность оптимизировать расход электроэнергии. За семь лет существования компании произведено более 500 трамвайных вагонов. До конца этого года будут выполнены контракты на поставку дополнительных 90 единиц трамваев «Витязь-Москва» для российской столицы. Таким образом, в ближайшее время в Москве количество подвижного состава данной модели составит 390 единиц. Не так давно в линейке продукции производителя появилось новое направление – троллейбусы, а к концу года планируется изготовить сочлененный электробус с ночной зарядкой. Важно отметить, что в производстве трамваев доля импортных элементов не превышает 18%.

В целом участники сессии сошлись во мнении, что рынок электротранспорта перспективный, а тренд на электрификацию транспортных средств долгосрочный. И следует эффективно использовать возможности, открывающиеся благодаря этому тренду.