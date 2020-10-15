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Площадь лесных пожаров в Саратовской области выросла вдвое за сутки

11:32 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 35 гектаров леса горит в Саратовской области, площадь возгорания за сутки увеличилась более чем в два раза, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Накануне начальник отдела лесного восстановления, охраны и защиты лесов министерства природных ресурсов и экологии региона Максим Шепталов сообщил, что три лесных пожара тушат в Саратовской области, общая площадь возгорания составляет 14 гектаров. Леса горели в Красноармейском, Екатериновском и Саратовском районах.

"В настоящий момент действуют два лесных пожара. В Екатериновском районе площадь лесного пожара составляет 30 га. И в Вольском районе площадь возгорания 5 га, огонь локализован", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Погибших и пострадавших нет, угрозы населенным пунктам нет.

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