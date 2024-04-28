Создание гиперзвуковых ракет для ВВС Британии все еще на ранней стадии - The Telegraph

09:00 Источник: Интерфакс

Великобритания планирует оснастить свои вооруженные силы гиперзвуковой крылатой ракетой собственного производства к концу десятилетия, сообщила The Telegraph.

"Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было спроектировано и произведено полностью в Великобритании, и, как предполагается, установило крайний срок его поступления на вооружение - 2030 год", - пишет издание.

Оно отмечает, что британский премьер Риши Сунак определил этот проект как одно из направлений запланированного увеличения оборонного бюджета на 75 млрд фунтов стерлингов в течение следующих шести лет.

Газета обращает внимание, что, "планы создания ракеты, предположительно, все еще находятся на ранней стадии", и до сих пор не принято решение о том, откуда будет производится пуск ракеты - с суши, моря или воздуха.