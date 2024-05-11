Путиным подписан указ о структуре нового правительства РФ

14:45 Источник: Интерфакс, ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства в субботу.

В указе отмечается, что "председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации".



Количество и названия российских министерств в новом правительстве остаются прежними, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Всего в структуру кабмина входит 21 министерство. Пять из них (МИД, Минобороны, МВД, МЧС, Минюст) подчинены напрямую главе государства. Руководители остальных подчиняются председателю правительства.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.