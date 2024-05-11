Путин поручил довести до 2% ВВП долю расходов на науку
15:00 11.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить к 2030 году рост расходов на исследования и разработки до 2% ВВП, а также рост в 1,5 раза доли высокотехнологичных отечественных товаров и услуг в общем объеме потребления. Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие <…> увеличение к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом; <…> увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 14:45 11.05.2024
- Путиным подписан указ о структуре нового правительства РФ
- 13:45 11.05.2024
- Переговоры между Арменией и Азербайджаном по проекту Двустороннего соглашения будут продолжены - сообщение
- 13:35 11.05.2024
- Пушилин назвал Харьков и Одессу в числе городов, которые должны быть освобождены в ходе СВО - ТАСС
- 12:45 11.05.2024
- Макрон снова заговорил о возможном вмешательстве в конфликт, если «противник зайдет слишком далеко»
- 11:45 11.05.2024
- Польша начала возводить укрепления на границе с Украиной и Белорусией - Туск
- 10:00 11.05.2024
- По итогам визита председателя КНР, Венгрия вошла «в круг друзей» Пекина - FT
- 09:45 11.05.2024
- В ночь на 11 мая ученые зафиксировали магнитную бурю экстремальной мощности
- 09:30 11.05.2024
- В ЕС согласован проект по предоставлению гарантий безопасности Украине - СМИ
- 09:15 11.05.2024
- 9 мая 2024 года стало самым холодным за всю историю метеонаблюдений - Вильфанд
- 09:00 11.05.2024
- На Шпицбергене продается участок земли размером с Манхеттен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать