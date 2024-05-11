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Путин поручил довести до 2% ВВП долю расходов на науку

15:00 11.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить к 2030 году рост расходов на исследования и разработки до 2% ВВП, а также рост в 1,5 раза доли высокотехнологичных отечественных товаров и услуг в общем объеме потребления. Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие <…> увеличение к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом; <…> увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза», — говорится в документе.

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