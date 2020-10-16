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Рогозин пообещал открыть зоопарк на Байконуре

18:00 16.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Рогозин пообещал открыть на Байконуре зоопарк. Он появится весной 2021 года в одноимённом с космодромом городе.

Первым обитателем зоосада станет верблюдица по кличке Байка, которую Дмитрию Рогозину подарили представители Объединённых Арабских Эмиратов за успешный запуск астронавта Хазаа аль-Мансури. Об этом глава госкорпорации написал на своей странице в Facebook.

25 сентября прошлого года ракета-носитель «Союз-ФГ» доставила на МКС космонавта Олега Скрипочку, астронавта NASA Джессику Меир и первого в истории астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури.  Говорит Москва

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