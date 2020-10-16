Меркель отменила неформальный саммит лидеров ЕС в Берлине
21:20 16.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Ангела Меркель отменила неформальный саммит лидеров ЕС в Берлине. Форум, который должен был пройти в ноябре, не состоится из-за ситуации с коронавирусом.
«Я сегодня в свете пандемии ясно дала понять, что мы, к сожалению, запланированный нами в ноябре саммит не сможем провести и вынуждены отказаться от этого. Я думаю, что это необходимый сигнал», — сказала канцлер ФРГ по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что Евросоюз будет стараться проводить очные встречи лидеров, несмотря на обострение пандемии коронавируса. По его словам, есть темы, которые очень сложно обсудить по видеосвязи. Говорит Москва
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