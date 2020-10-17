В Южной Осетии зафиксирована первая смерть от коронавирусна
13:00 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована в Южной Осетии, умерла пожилая женщина, сообщила ТАСС глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
"К сожалению, у нас зафиксирован первый случай смерти с диагнозом "коронавирус" - это пожилая женщина 88 лет", - сказала она.
По ее данным, за сутки коронавирус нового типа подтвердился у 57 человек, что стали рекордным показателем в стране. Всего с начала пандемии в республике заразились 287 человек.
"Всего под наблюдением врачей в настоящее время находятся 187 больных коронавирусом, порядка 40 из них находятся в инфекционном отделении республиканского медцентра, остальные проходят лечение амбулаторно. Еще семь человек выздоровели", - сказала Кочиева.
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