NASA: Главное, что мы хотим сделать - отправить человека на Марс
09:00 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн считает, что вероятность обнаружения следов жизни на Марсе в свете последних открытий увеличивается. Об этом он заявил в субботу на видеоконференции Марсианского общества.
Брайденстайн констатировал, что свидетельств существования жизни на Марсе пока не обнаружили. "Мы этого пока не сделали. Но вероятность этого продолжает увеличиваться. Чем больше мы ищем, тем больше узнаем, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом", - отметил он. Брайденстайн напомнил, что ранее были найдены свидетельства наличия под поверхностью Красной планеты воды в жидком состоянии. Кроме того, ученые пришли к выводу, что на Марсе есть молекулы органических веществ.
Глава NASA выразил уверенность в том, что исследования с помощью приборов, установленных на аппарате Perseverance ("Настойчивость"), позволят собрать больше сведений о Марсе, а также подготовиться к пилотируемой экспедиции. "Конечно, мы хотим осуществить сбор образцов грунта, чтобы лучше понять прошлое Марса, в том числе была ли на нем жизнь", - добавил Брайденстайн.
"Главное, что мы хотим сделать - отправить человека на Марс", - подчеркнул глава NASA. "Думаю, самый быстрый путь к этому - использование Луны", - отметил он. "Мы отправимся на Луну, чтобы потом достичь Марса", - пояснил Брайденстайн.
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