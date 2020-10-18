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В Москве коэффициент распространения COVID-19 снизился до показателя 1,01

11:00 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вновь снизился и достиг 1,07. В Москве показатель уменьшился до 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Это минимальные значения для страны и столицы соответственно с 24 и 15 сентября.

Коэффициент остается выше единицы в девяти из десяти регионов с наибольшим числом заболевших. Только в Ханты- Мансийском автономном округе он остается ниже - 0,98.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

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