За отказ прививаться от COVID-19 учителей отстранять от работы не будут - Кравцов
11:20 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отстранять от работы школьных педагогов за отказ сделать прививку от коронавируса или гриппа не планируется, но им будет предложено вакцинироваться, заявил в интервью ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов.
"Конечно, нет. Прививка - дело добровольное. Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность, и это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. Но, повторюсь, это будет добровольный процесс", - сообщил Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.
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