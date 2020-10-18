За отказ прививаться от COVID-19 учителей отстранять от работы не будут - Кравцов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отстранять от работы школьных педагогов за отказ сделать прививку от коронавируса или гриппа не планируется, но им будет предложено вакцинироваться, заявил в интервью ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов.

"Конечно, нет. Прививка - дело добровольное. Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность, и это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. Но, повторюсь, это будет добровольный процесс", - сообщил Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.