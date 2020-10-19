В Подмосковье на школьницу напала рысь

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Рысь напала на школьницу в Подмосковье. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке Истринского района.

Как сообщается на сайте «Комсомольской правды», сначала дикая кошка схватила собаку, с которой гуляла девочка, затем набросилась на ребёнка. На помощь пришёл сосед, который услышал детский крик. По словам родителей пострадавшей, рысь прокусила 14-летней девочке руку, теперь школьница боится выходить из дома.

По данному факту проверку проводят полиция и прокуратура. По предварительным данным, дикое животное во дворе держал сосед. В какой-то момент рысь сбежала из вольера. Говорит Москва