НАТО планирует построить в ФРГ космический центр - СМИ

11:20 Источник: Газета.Ru

Главы минобороны стран-участников НАТО планируют начать строительство космического центра на территории Германии. Об этом сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

По данным издания, центр хотят разместить на авиабазе Рамштайн, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

СМИ уточняет, что министры объявят о своих планах в четверг, 22 октября. Предполагается, что центр станет «координационным пунктом для наблюдения за космическим пространством». Также уточняется, что предприятие может быть переоборудовано в командный центр по принятию оборонных мер.

Кроме того, по данным агентства dpa, ожидается создание «своего рода аналитического центра» альянса, который будет заниматься исследованием космической деятельности. Газета.Ru