Папа Римский выступил за регистрацию гражданских браков однополыми парами

21:35 Источник: Интерфакс

Папа Римский Франциск в среду выступил за то, чтобы однополые пары получили возможность регистрировать гражданские союзы, сообщает газета "Репубблика".



"Однополые люди имеют право быть семьей. Они дети Божьи и имеют право на семью", - говорится в его заявлении.



"У всех должна быть возможность создать семью... Следует создать закон о гражданских союзах - таким образом, эти люди тоже окажутся под защитой закона", - заявил понтифик.