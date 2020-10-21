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Папа Римский выступил за регистрацию гражданских браков однополыми парами

21:35 21.10.2020 Источник: Интерфакс

Папа Римский Франциск в среду выступил за то, чтобы однополые пары получили возможность регистрировать гражданские союзы, сообщает газета "Репубблика".

"Однополые люди имеют право быть семьей. Они дети Божьи и имеют право на семью", - говорится в его заявлении.

"У всех должна быть возможность создать семью... Следует создать закон о гражданских союзах - таким образом, эти люди тоже окажутся под защитой закона", - заявил понтифик.

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