"Спартак" может лишиться зрителей в ближайшем домашнем матче
21:39 21.10.2020
Московский футбольный клуб «Спартак» в результате предписаний Роспотребнадзора может провести ближайший домашний матч без зрителей. Как сообщают СМИ, это возможно в связи с тем, что «Спартак» намерен допустить на эту игру более 15 тыс. зрителей. Матч с «Ростовом» запланирован на 31 октября, его предлагалось провести без болельщиков в связи со сложной эпидемической ситуацией в столице РФ.
Кроме того, на предыдущем матче на стадионе «Спартака» были зафиксированы проблемы с соблюдением противокоронавирусных требований врачей. В частности, было превышено допустимое количество болельщиков. Как сообщается, Тушинский районный суд признал клуб виновным в нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности во время встречи с питерским «Зенитом» 3 октября, оштрафовав его на 300 тыс. руб. СМИ также отмечали, что домашний стадион клуба «Открытие Арена» из-за несоблюдения мер безопасности могут закрыть на срок до 90 дней.
Напомним, в связи с активным распространением коронавируса в Москве принимаются меры по обеспечению безопасности горожан – им рекомендовано избежать посещения массовых мероприятий, предписано соблюдение масочного режима и норм социального дистанцирования.
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