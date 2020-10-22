0
0
146
НОВОСТИ

В Москве предотвращен теракт - ФСБ

16:12 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в столичном регионе. В результате проведенных мероприятий задержан выходец из Центрально- Азиатского региона 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства", - сообщили в ФСБ.

В оборудованном террористом тайнике обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства. В дальнейшем он собирался выехать в зону боевых действий на Ближний Восток.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 22.10.2020
Россия за 9 месяцев увеличила экспорт мяса почти на 80%
0
42
17:00 22.10.2020
Топ-10 самых матерящихся городов РФ возглавил город Дно
0
59
16:32 22.10.2020
Баку поддерживает привлечение Турции к карабахскому урегулированию
0
121
16:04 22.10.2020
Почти 60 гостей трех ТРЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток
0
130
16:00 22.10.2020
Полный отказ от ископаемых топлив потребует порядка $50 трлн в ближайшие 10 лет
0
167
15:55 22.10.2020
Эксперт РАН: Наличие МЭШ облегчило переход школ к интернет-обучению
0
129
15:32 22.10.2020
На Спасскую башню поднят первый новый колокол
0
165
15:12 22.10.2020
Дистанционное образование в РФ должно стать постоянной частью учебного процесса - Голикова
0
173
15:00 22.10.2020
Средняя ставка по ипотеке в РФ находится на уровне 7,5% - Хуснуллин
0
168
14:35 22.10.2020
Почти 60 тысяч часов онлайн-занятий провели инструкторы «Московского долголетия»
0
194

Возврат к списку