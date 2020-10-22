В Москве предотвращен теракт - ФСБ
16:12 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в столичном регионе. В результате проведенных мероприятий задержан выходец из Центрально- Азиатского региона 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства", - сообщили в ФСБ.
В оборудованном террористом тайнике обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства. В дальнейшем он собирался выехать в зону боевых действий на Ближний Восток.
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