В Москве предотвращен теракт - ФСБ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в столичном регионе. В результате проведенных мероприятий задержан выходец из Центрально- Азиатского региона 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства", - сообщили в ФСБ.

В оборудованном террористом тайнике обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства. В дальнейшем он собирался выехать в зону боевых действий на Ближний Восток.