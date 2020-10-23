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Ситуация с коронавирусом в мире в последние недели серьезно ухудшается - Мурашко

12:20 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением коронавируса в мире в последние недели серьезно ухудшается, предупредил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению. Пандемия COVID-19 выявила и проблемы в странах регулярности <...> предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий. Это серьезный вызов, требующий большей гибкости и совершенствования системы здравоохранения без исключения всех стран", - сказал министр, выступая на международном межпартийном форуме "ШОС +".

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