Президент Белоруссии и глава Госдепа США провели телефонные переговоры
18:54 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и госсекретарь США Майкл Помпео провели телефонный разговор. Об этом сообщило в субботу агентство БелТА.
"Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил Лукашенко", - говорится в тексте.
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