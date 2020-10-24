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Президент Белоруссии и глава Госдепа США провели телефонные переговоры

18:54 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и госсекретарь США Майкл Помпео провели телефонный разговор. Об этом сообщило в субботу агентство БелТА.

"Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил Лукашенко", - говорится в тексте.

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