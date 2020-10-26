Правительство Китая введет санкции против Lockheed Martin, Boeing Defence и Ratheon - МИД
11:20 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин введет санкции против американских компаний за поставки вооружений на Тайвань. Как заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, среди попадающих под рестрикции фирм Lockheed Martin ("Локхид Мартин"), Boeing Defense ("Боинг дифенс") и Raytheon ("Рейтеон").
"Для защиты своих международных интересов мы приняли решение сделать соответствующие шаги. Мы введем санкции против компаний США, которые сыграли значительную роль в этом процессе, - сказал он. - Среди вышеупомянутых компаний Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon".
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