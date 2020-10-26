Турецкие F-16 будут использованы в случае внешней агрессии против Азербайджана - Алиев

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможность использования турецких истребителей F-16 в случае внешней агрессии против Азербайджана.

"Меня часто спрашивают: что делают у нас турецкие F-16? Я устал отвечать. Если у вас есть спутники, то посмотрите, убедитесь, что они находятся на земле, а не в небе. Они прибыли сюда для участия в учениях и остались здесь, когда началась война. Наши турецкие братья оставили их для моральной поддержки нам. Но если против нас будет агрессия извне, то они увидят эти F-16", - сказал Алиев в понедельник в обращении к нации, показанном по гостелеканалу АзТВ.