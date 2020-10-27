Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
22:40 27.10.2020 Источник: Интерфакс
По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Предметно рассмотрена тематика взаимодействия на сирийском направлении. Отмечена важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договоренностей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии, в том числе при содействии стран - гарантов Астанинского процесса", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что затрагивалась и ливийская проблематика, включая перспективы дальнейшей нормализации обстановки и активизации межливийских мирных переговоров.
"Кроме того, обсуждено развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока. Владимир Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса", - говорится в сообщении.
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