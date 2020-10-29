Группа британских депутатов подала иск против правительства, чтобы добиться расследования "вмешательства России"
11:20 29.10.2020 Источник: Интерфакс
Группа британских парламентариев подала в суд на правительство Великобритании, чтобы добиться расследования о приписываемом России вмешательстве в голосование о Brexit в 2016 году, сообщает газета "Файнэншл таймс".
Иск подали лейбористы Крис Брайант и Бен Брэдшоу, Алин Смит из Шотландской национальной партии, Каролин Лукас из "Зеленых", либерал-демократ Пол Страсбургер и консерватор Уиткрофт Блэкхит.
Они утверждают, что бездействие правительства идет вразрез с Европейской конвенцией по правам человека, которая гарантирует права граждан на свободные и честные выборы. Иск координирует юридическая компания Leigh Day и некоммерческая организация Citizens. Его цель - добиться от правительства независимого или открытого расследования "российского вмешательства".
Представитель британского правительства отказался комментировать иск, но заявил, что охрана демократии - "абсолютный приоритет" властей.
"У Великобритании есть надежные системы, чтобы защищать наши выборы и институты от вмешательства", - добавил он.
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